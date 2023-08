Carla Fonseca, 45 anos, tinha-se mudado para o terceiro andar de um prédio na Rua António Fernando Moura Dias de Azevedo, em Felgueiras, em outubro do ano passado após se ter separado do companheiro. Desde esse dia que nunca mais teve paz. Era perseguida e ameaçada. Na madrugada de quarta-feira, quando regressava a casa, foi surpreendida pelo ex-companheiro, de 60 anos, que, munido com uma arma de fogo, a atingiu três vezes.









