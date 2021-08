Mata cabeleireira à pancada em Faro por 325 euros

Maria de Fátima Nascimento deixou de atender o telemóvel na tarde de 26 de novembro de 2019. Os vizinhos estranharam não ver a cabeleireira, de 68 anos, regressar a casa depois de mais um dia de trabalho no seu salão, na baixa de Faro.A PSP foi alertada e os agentes acabaram por encontrar a mulher caída no chão do estabelecimento, com marcas de violência. Estava morta há dois dias. A PJ começou a investigar e, dois meses depois, resolveu o mistério. Hélio Pereira Pedro, 44 anos, confessou o crime e foi agora condenado a 15 anos por homicídio e furto.