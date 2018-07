Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Material de desencarceramento roubado aos Bombeiros de Miranda do Douro

Assalto decorreu esta madrugada.

15:08

Material de desencarceramento avaliado em 25 mil euros foi roubado esta madrugada aos Bombeiros de Miranda do Douro, no distrito de Bragança.



Ulisses Firmino contou em declarações à Lusa disse que os autores do furto entraram ao início da madrugada de hoje na garagem principal do quartel, onde se encontrava estacionada viatura que continha o equipamento de socorro.



"Levaram o gerador, tesouras, e outro material que equipa a viatura de desencarceramento ao serviço dos bombeiros", detalhou o dirigente.



Esta situação, disse, deixa os Bombeiros de Miranda do Douro "limitados na sua capacidade operacional em caso de acidente".



"Quem entrou aqui conhecia bem as instalações e o dia-a-dia da corporação", vincou Ulisses Firmino.



A GNR de Miranda do Douro está a investigar a ocorrência.