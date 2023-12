‘Sílvia’ é uma mãe devastada. Nos últimos meses sentia que as técnicas de uma instituição de Guimarães, da responsabilidade da Segurança Social, não tratavam corretamente o filho durante os convívios com o pai. Decidiu, por isso, gravar um desses momentos. As imagens mostram que as funcionárias arrancam à força um menor, em lágrimas, de dentro do carro.









