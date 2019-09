Médico morre em queda de varanda em Mira

O médico João Luís Mestre, de 69 anos, morreu sábado após desequilibrar-se da varanda, com cerca de três metros de altura, e cair no jardim de casa, em Portomar, Mira.



O clínico era uma figura conhecida e respeitada na região. Os vizinhos ficaram em choque com a notícia. As mensagens de dor e de pesar multiplicaram-se nas redes sociais.

Ver comentários