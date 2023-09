Está agendado para dia 16 de outubro, no Tribunal de Santa Maria da Feira, a leitura do acórdão de um megaprocesso de fraude fiscal no setor da cortiça que começou a ser julgado há mais de dois anos. O processo envolve 130 arguidos. A diligência estava marcada para esta segunda-feira, mas foi adiada devido a várias alterações não substanciais e da qualificação jurídica dos factos.