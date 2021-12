Um homem, de 42 anos, foi detido pela PJ do Norte por suspeita de abusos sexuais contra uma menor de 11 anos, em Vila Nova de Gaia.Os crimes prolongaram-se durante dois anos, tendo a vítima sido atacada na casa da família, onde o agressor permanecia durante vários períodos sozinho com a criança.Segundo comunicado da PJ, o arguido, sem antecedentes por pedofilia, terá feito "uso da sua experiência de vida e do ascendente sobre a vítima que o via como familiar próximo".