Uma menina de quatro anos morreu após ter caído do 2º andar do prédio onde morava, em Vila Nova de Gaia, na quinta-feira à noite.Bruna foi assistida, mas terá morrido já no hospital. O funeral foi este sábado à tarde, na capela dos Alfaiates, no Porto.Este foi o segundo caso idêntico em poucos dias. Já na segunda-feira, um menino de seis anos morreu após ter caído do 9º andar de um prédio, na Tapada das Mercês, em Sintra, à frente das irmãs.