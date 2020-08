Menino de 11 anos morre em acidente enquanto andava de bicicleta

Um menino, de 11 anos, não resistiu aos graves ferimentos que sofreu ao ser colhido por um carro, no sábado à tarde, quando passeava de bicicleta, em Vale da Pedra, Ortigosa, concelho de Leiria.





“Encontrámos a vítima em paragem cardiorrespiratória, pelo que iniciámos manobras de reanimação e solicitámos apoio ao INEM”, explicou aoRicardo Simões, 2º comandante dos Bombeiros de Ortigosa. “Já com o apoio do médico do INEM, o menino foi transportado para o Hospital de Leiria, onde foi declarado o óbito”, concluiu Ricardo Simões.