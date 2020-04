Menino de 7 anos atacado por cão na rua em Fafe

Um menino de sete anos foi esta segunda-feira à tarde atacado com violência por um cão, na rua de Pequite, em Golães, concelho de Fafe, sofrendo ferimentos graves ao nível da face e do peito.Ao que oapurou, a criança, que era acompanhada por um familiar, cruzou-se com um homem que passeava o cão, junto ao campo de futebol de Golães. Por razões que as autoridades ainda não apuraram, o cão, de médio porte e de raça indeterminada, correu para o menino, provocou-lhe a queda e mordeu-o na cara e no peito.O menino foi, de imediato, transportado, em carro particular, para a unidade de saúde de Fafe, mas, devido à gravidade dos ferimentos, acabou por ser transferido para o Hospital da Senhora da Oliveira, em Guimarães.A GNR de Fafe esteve no local e identificou o dono do animal. Ao que foi possível apurar, o cão não tinha licença, nem chip, nem as vacinas em dia. De acordo com a legislação em vigor, o dono do cão foi constituído arguido e deve responder em tribunal. Quanto ao menino, continua internado no Hospital de Guimarães, mas não corre risco de vida.