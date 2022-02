A PSP de Viana do Castelo anunciou esta quarta-feira a detenção de um menor, com 16 anos, que esta terça-feira ao final da tarde, agrediu com violência, numa rua do centro da cidade, uma rapariga de 17 anos, para lhe roubar uns auriculares de telemóvel.

A PSP desenvolveu diligências, assim que recebeu a denúncia, e deteve o suspeito ainda na posse dos auriculares. Tinha também na sua posse uma navalha de ponta e mola, uma arma proibida, que lhe foi apreendida.

Foi constituído arguido e libertado.