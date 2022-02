Homem detido por agredir a mulher durante 17 anos em Braga

A Guarda Nacional Republicana (GNR) de Braga deteve esta quarta-feira um homem de 44 anos por violência doméstica. Na sequência de uma denúncia de violência doméstica, as autoridades deslocaram-se ao local, onde o suspeito se encontrava com uma arma. O homem "ameaçou e injuriou" os militares.



No seguimento das diligências policiais apurou-se que o agressor, nos últimos 17 anos, injuriou e agrediu física e psicologicamente a mulher de 38 anos, com quem se encontra casado há 20.





A ação terminou com a detenção do suspeito e foi apreendida a arma, bem como 62 munições e um pé de cabra.

O detido foi presente esta quinta-feira ao Tribunal Judicial de Braga e ficou sujeito a prisão preventiva.