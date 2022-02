Um homem foi agora acusado pelo Ministério Público de Lisboa de dois crimes de violação e dois de coação, cometidos na madrugada de 30 de janeiro de 2017.As vítimas, duas menores, “encontraram-se com um grupo de amigos, no qual se encontrava o arguido”. Uma delas perdeu o comboio para casa e o homem “ofereceu-se para passarem a noite em casa dele”. Levou-as para uma cave e forçou-as a sexo. No dia seguinte, as vítimas dirigiram-se a uma farmácia “para comprar a pílula do dia seguinte”.