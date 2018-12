Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Milhares nas ruas de Braga para ver as iluminações de Natal

Ricardo Rio premiu o botão que acendeu, oficialmente, as luzes em 42 ruas e praças da cidade num “momento emotivo”.

Por Fátima Vilaça | 09:28

Foi lindo. É a primeira vez que assistimos e confesso que nos emocionámos". Com o filho Gael ao colo, Sharon Andrade, uma emigrante brasileira radicada em Braga há apenas quatro meses, não escondeu a emoção que viveu este sábado, ao fim da tarde, durante a cerimónia inaugural das luzes de Natal na cidade de Braga.



Foi uma entre milhares de pessoas que aplaudiram o momento. Até 31 de dezembro, mais de 200 atividades vão espalhar a magia natalícia pelas principais artérias da cidade.



Ricardo Rio, presidente da câmara, pediu ajuda à população para fazer a contagem decrescente até ao momento em que a magia aconteceu, às 17h30 em ponto. Carregou no botão e milhares de luzes iluminaram a árvore de Natal com 24 metros, instalada no chafariz da avenida Central.



Ao mesmo tempo, o edifício da Arcada foi também iluminado com milhares de lâmpadas - cenário que se estendeu a mais 41 ruas e praças da cidade. O autarca falou de "um momento emotivo".



"É reconfortante vermos que, de ano para ano, cada vez mais pessoas se juntam para este momento. E é este significado de união de famílias, de amigos, esta emoção que queremos transmitir às pessoas", sublinhou o autarca de Braga.



O investimento da autarquia na dinamização das atividades da quadra natalícia ronda os 74 mil euros. Até 31 de dezembro, há atividades todos os dias. O destaque vai para a Parada de Natal, que acontecerá no dia 9, a tradicional Fogueira de Natal e o Bolo-Rei Gigante, no largo do Pópulo, no dia 15.



No que toca aos mais pequenos, são mais de 70 atividades, entre teatros, cinema, oficinas e musicais. Destaque para a peça ‘O Principezinho’, pelo Jangada Teatro, já este domingo, no Forum Braga, com entrada livre.