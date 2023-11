Um militar da GNR está acusado pelo Ministério Público de Faro de cinco crimes de tortura e um de ofensa à integridade física qualificada. As vítimas foram automobilistas que o arguido deteve e depois agrediu a soco, pontapé, bofetada e com spray de gás-pimenta. O militar, à época – 2020 e 2021 -, prestava serviço em Quarteira e é acusado de ter agredido e insultado as vítimas nas instalações da GNR.









