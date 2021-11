Militar da GNR golpeado por jovem de 21 anos na Feira

Um homem, de 21 anos, foi detido pela GNR após golpear um dos militares da patrulha chamada a uma situação de violência doméstica, em Santa Maria da Feira.

O caso aconteceu esta manhã. Quando a patrulha chegou ao local, o agressor insultou e atacou um dos militares com uma arma branca.





O elemento da GNR foi hospitalizado com ferimentos leves. Também a vítima do caso de violência doméstica, uma mulher de 21 anos, foi socorrida no local e transportada para o hospital com ferimentos numa das mãos.

O agressor foi detido e será presente, na segunda-feira, a primeiro interrogatório.