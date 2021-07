Militar da GNR na cadeia por tentar matar três homens

Um militar da GNR do Poceirão, Palmela, é um dos três detidos pela Unidade Nacional de Contraterrorismo da Polícia Judiciária (UNCT/PJ) por envolvimento no rapto, homicídio tentado e ofensas à integridade de outros três homens. Os crimes ocorreram a 13 de abril deste ano e envolveram uma perseguição que começou no Montijo e passou pela Gare do Oriente, em Lisboa, onde foi filmada. Os três foram esta quinta-feira ouvidos no Tribunal de Loures e ficaram em prisão preventiva.David Pereira, de 33 anos e conhecido por ‘Gamarra’, tem cadastro por crimes semelhantes. Em 2017, foi condenado a 22 meses de prisão, pena suspensa, por coautoria do rapto de um homem no Seixal. Mesmo assim, continuou na GNR.