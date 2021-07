Um militar da GNR, de 28 anos, que prestava serviço no posto de Quarteira, morreu na madrugada desta segunda-feira na sequência de uma colisão entre uma mota e um camião do lixo, em Almancil.João Luís dos Santos estava fora de serviço quando se deu o violento acidente, no domingo à noite. Foi transportado em estado grave para o Hospital de Faro, onde acabou por morrer esta madrugada.A GNR investiga.