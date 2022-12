Há menos de um mês, a jovem Ani Dabó, de 20 anos, morreu a salvar uma amiga no mar na Póvoa de Varzim.



A tragédia que fez Ani perder a vida não fez com que a sua história deixasse de ser contada. Foi encontrado um diário com várias confidências, onde é revelado que Ani foi violada quando tinha 19 anos e prestava serviço no Centro de Tiro de Alcochete.









