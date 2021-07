Militares da GNR forçados a devolver subsídio de doença

Um número indeterminado de militares da GNR, de norte a sul do País, recebeu, durante pelo menos o último ano e meio, milhares de euros a mais em pagamentos por subsídio de doença que terá agora de devolver por inteiro.Ao, o Instituto da Segurança Social confirmou ter detetado recentemente esta irregularidade por pagamentos duplicados a vários guardas, a nível nacional. Estes militares recebiam, mensalmente, o pagamento por parte do Instituto da Segurança Social e, em simultâneo, pela própria entidade empregadora, a GNR. “O subsídio de doença serve para substituir o vencimento da entidade empregadora”, explicou a Segurança Social, sem no entanto conseguir adiantar a origem do erro que duplicou o pagamento.