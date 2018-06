Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Militares feridos à pedrada devido a rixa em Santarém

Dois dos agressores foram detidos após os desacatos em bar.

Por João Nuno Pepino | 01:30

Dois militares do posto da GNR de Rio Maior foram violentamente agredidos na madrugada deste sábado com pedras da calçada atiradas por um grupo de jovens que estava a provocar desacatos junto a um bar da cidade.



Um dos guardas sofreu um corte profundo num dos braços, e teve mesmo que ser assistido no Hospital de São José, em Lisboa. O outro militar foi agredido com murros e pontapés, ao sair da viatura, tendo sido transportado para o Hospital de Santarém. Este militar recebeu alta hospitalar ainda durante este sábado.



Segundo o CM conseguiu apurar, a patrulha foi apanhada de surpresa ao responder a um alerta para uma ocorrência, julgando tratar-se de uma simples altercação à porta de um bar. No entanto, a zaragata assumiu proporções mais graves. A rixa envolvia um grupo de jovens já referenciados por se envolverem habitualmente em desordens e assaltos a estabelecimentos e automóveis.



Os agressores reagiram mal à presença dos militares e começaram por atirar as pedras contra o carro patrulha, que sofreu danos avultados. Depois atacaram diretamente os militares, lançando pedras. De seguida, colocaram-se em fuga.



Chamado ao local, o Destacamento de Intervenção da GNR de Santarém conseguiu posteriormente capturar dois suspeitos, irmãos, de 17 e 18 anos, que foram detidos já na sua residência, em Rio Maior.



A GNR identificou, entretanto, outros dois suspeitos, que ainda estão a ser procurados.