O simulador de torre de um carro de combate na Brigada ‘Extremadura’ XI, em Badajoz, Espanha - onde 24 militares portugueses estão a treinar para a missão que no segundo semestre do ano os levará com cinco Leopard II A6 até junto da fronteira com a Ucrânia -, já deu mais de sete mil disparos com munições simuladas.









