Reter nas Forças Armadas estes operacionais “altamente selecionados, formados e treinados”, superar eventuais dificuldades em equipamento e incrementar as suas missões operacionais de grande exigência. Estes são alguns dos objetivos da Diretiva Estratégica para as Operações Especiais (OE), recentemente aprovada pelo chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, almirante António Silva Ribeiro.









