Ministério Público acusa oito arguidos de tráfico de droga na Régua e Vila Real

O Ministério Público (MP) deduziu acusação contra oito arguidos pela prática do crime de tráfico de droga, nas cidades da Régua e Vila Real, quatro dos quais na forma agravada pela venda perto de uma escola.O MP de Peso da Régua, segundo nota publicada na página 'online' da Procuradoria-Geral Distrital do Porto, acusou os oito arguidos de venda de heroína e cocaína a consumidores que os contactavam nas cidades de Peso da Régua e Vila Real.A quatro desses arguidos o Ministério Público imputou a prática do crime na forma agravada por causa do "grande número de consumidores abastecidos, à avultada compensação económica obtida pelos arguidos e ainda à circunstância de parte dessas transações terem ocorrido nas imediações de estabelecimento de ensino".A quatro outros arguidos foi imputado o crime de tráfico de estupefacientes de menor gravidade.Relativamente a três dos arguidos, acusados pelo crime de tráfico de estupefacientes agravado, foi requerido que continuassem a aguardar o julgamento em prisão preventiva, situação em que se encontram desde novembro de 2018, data em que ocorreu a sua detenção.