Ministério Público acusa Rui Fonseca e Castro por dirigir ofensas a Ferro Rodrigues e Magina da Silva

O ex-juiz Rui Fonseca e Castro foi acusado pelo Ministério Público (MP) dos crimes de ofensa contra a honra e de calúnia devido aos vídeos partilhados, em 2021, que o mostram a dirigir ofensas a Ferro Rodrigues, à data presidente da Assembleia da República, e a Magina da Silva, ex-diretor nacional da PSP. A informação é avançada pela revista Visão.O também advogado vai a tribunal pelas discussões com agentes da PSP, que ocorreram à frente do Conselho Superior da Magistratura no mesmo ano.Entre março e julho de 2021, o ex-juiz publicou no Facebook da página Habeas Corpus vários vídeos a criticar as medidas do Estado para travar a pandemia de Covid-19.Devido ao teor polémico dos vídeos divulgados, Rui Fonseca e Castro tornou-se numa das caras do movimento negacionista que surgiu durante a pandemia.Num dos vídeos, Rui Fonseca chegou a referir-se Ferro Rodrigues "um pedófilo" que "deveria tirar a sua própria vida".Já a Magina da Silva, Rui Fonseca e Castro dirigiu pelo menos quatro vídeos, tendo descrito o ex-diretor da PSP como "um maroto, "um queixinhas" e "uma pessoa fraca e sem capacidade de liderança".O ex-juiz chegou mesmo a desafiar Magina Silva para uma luta. "Se eu ganhar, o senhor Magina vai dizer "Sou um idiota e um pau-mandado do Governo'", afirmou.Rui Fonseca e Castro foi suspenso pelo Conselho Superior da Magistratura após as intervenções e a sua demissão foi confirmada a 7 de outubro de 2021.