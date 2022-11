Na sessão desta sexta-feira o Ministério Público pediu que João Carreira fosse condenado por um crime de treino para terrorismo e um crime detenção de arma proibida. A magistrada do Ministério público Ana Pais pediu ainda a condenação do suspeito ao cumprimento de uma pena de prisão efetiva não inferior a três anos e meio a cumprir no estabelecimento prisional de Caxias com acompanhamento psiquiátrico adequado."Ele pretendia ser um assassino em massa e ser famoso, ter os cinco minutos de fama. O objetivo era causar o medo e o pânico nas pessoas. Era ficar conhecido depois de praticar este ato", alegou o Ministério Público."O Ministério Público não tem dúvidas de que [João Carreira] tinha a intenção de praticar os factos." O MP alegou ainda que não é alheio à idade e aos e problemas do arguido, mas o grau de ilicitude é elevado e que este tipo de ilícitos têm de ser severamente punidos para que outros jovens não queiram fazer o mesmo e acredita que o acompanhamento adequado do arguido pode ajudar na ressocialização.João Pracana, advogado do suspeito, criticou a publicidade do caso, afirmando que o alarme da população se deveu à conferência da Polícia Judiciária. "Se não fosse isso, teríamos a sala vazia de jornalistas"."O seu objetivo não era a concretização do plano. O João vivia numa realidade virtual", rematou.Os pais e os avós do arguido estão a assistir às alegações finais.