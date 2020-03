Ministério Público tira 17 anos a homicida de Marco Ficini

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 03.03.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 03.03.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A procuradora do Ministério Público no julgamento dos 22 arguidos acusados de participação na rixa entre adeptos do Benfica e Sporting, em abril de 2017, junto ao Estádio da Luz, e que causou a morte por atropelamento do adepto leonino Marco Ficini, defendeu esta segunda-feira a condenação de Luís Pina, autor deste crime.No entanto, apelou aos juízes que alterassem o enquadramento jurídico dos cinco crimes de homicí...