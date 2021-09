"A missão em Cabul foi bastante complexa e exigente até porque o nosso efetivo não era muito grande, tínhamos quatro militares. Houve um atentado pelo meio, junto ao aeroporto, e as condições eram muito difíceis. Ainda assim, foi uma operação com sucesso, já que conseguimos tirar 56 cidadãos afegãos de lá”, detalhou esta sexta-feira ao CM o Chefe do Estado-Maior do Comando Conjunto para as Operações Militares, tenente-general Marco Serronha.