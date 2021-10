O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, que ontem reuniu com PSP e Polícia Municipal, manifestou preocupação com "situações visíveis de insegurança" na cidade e defendeu a reativação do Conselho Municipal de Segurança."É importante ver, efetivamente, mais polícia na rua. Precisamos de ter mais efetivos, é um pedido que eu faço também ao Governo", afirmou. Classificou como "trágico" o esfaqueamento mortal de um jovem no metro das Laranjeiras.