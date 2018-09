Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morre atropelada em frente ao marido em Coimbra

Elisa Bernardes estava a regressar das vindimas quando ocorreu o acidente numa estrada de terra batida.

Por P.G. | 09:29

Uma mulher, de 81 anos, morreu este sábado atropelada por uma carrinha em frente ao marido, em Outeiro do Botão, Coimbra. Elisa Bernardes, residente na aldeia vizinha de Botão, estava a regressar das vindimas com o marido quando ocorreu o acidente numa estrada de terra batida.



Segundo os vizinhos, a carrinha estaria com um problema mecânico e o condutor, ao tentar colocá-la a trabalhar, atingiu a vítima, de marcha-atrás, sem se aperceber.



"Foi terrível para os dois. A senhora morreu e o condutor, que a conhecia bem, ficou em choque", lamenta uma moradora, que pediu para não ser identificada. A vítima ficou debaixo da viatura que teve de ser ‘elevada’ para retirar o corpo, refere João Patriarca, chefe dos bombeiros Sapadores.