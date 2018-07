Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morreu D. António Rafael, bispo de Bragança-Miranda

Bispo emérito morreu este domingo aos 92 anos.

12:30

O bispo emérito da Diocese de Bragança-Miranda, António Rafael, morreu este domingo aos 92 anos, tendo ficado conhecido pelas posições polémicas que assumiu ao longo episcopado.



Numa nota enviada às redações, a Diocese de Bragança-Miranda dá conta de que o corpo encontra-se no Santuário da Família, na Fundação Betânia, em Bragança, até às 19h00, seguindo depois para a Catedral, onde terá lugar uma Vigília de Oração, às 21h00.



A Missa Exequial terá lugar na segunda-feira, às 16h00, sendo depois sepultado no átrio dos Bispos na Catedral, em Bragança.



António Rafael resignou por ter atingido o limite da idade e passou testemunho, em 2001, a António Montes Moreira, entretanto já substituído também pelo mais jovem bispo de Portugal, José Cordeiro, o atual bispo diocesano.



A insistência durante 22 anos na construção de uma nova catedral em Bragança marcou o episcopado de António Rafael.



Ficou conhecido como o "bispo polémico", pelas suas intervenções na vida da Diocese e do país, que foram muito além do que à Igreja diz respeito.



Ao longo do seu episcopado pediu ao Governo que criasse incentivos para as famílias numerosas de forma a combater a desertificação que assola o Nordeste Transmontano.



"Façam filhos", apelou insistentemente aos diocesanos, da mesma forma como combateu a legalização do aborto, comparando-o ao holocausto nazi, e ameaçou não dar os sagrados sacramentos a quem se dissesse a favor desta prática.



Defendeu que os salários dos mais abastados deviam ser congelados até que todo o país recebesse, pelo menos, o salário mínimo nacional.



A sua discordância com a governação de Mário Soares, enquanto primeiro-ministro, foi ao ponto de apelar aos emigrantes portugueses para não enviarem as suas poupanças para Portugal, porque o dinheiro cairia "num saco roto".



Contra a proposta política votou "não" no referendo sobre a regionalização, apesar de se assumir como um regionalista.



Com a mesma frontalidade, aplaudiu a descriminalização do consumo de drogas, considerando que não se deve castigar um toxicodependente, que é um doente, mas sim os traficantes que são os verdadeiros criminosos.



Contestou também a atribuição do prémio Nobel da Literatura a José Saramago.



Dentro da Igreja foi criticado pelo seu "autoritarismo e reações repentinas", entre as quais aquelas em que expulsou os jornalistas do Paço Episcopal em situações controversas como a manifestação dos populares de Vilares da Vilariça contra o pároco local.



Enfrentou a contestação das gentes de Miranda da Douro à "despromoção" da Sé de Miranda, ao construir a "igreja mãe", em Bragança, e à colocação em segundo lugar da terra berço da diocese, na nova designação - "Diocese de Bragança-Miranda".



D. António Rafael ingressou no sacerdócio aos 22 anos. Foi ordenado bispo em 1977, no mesmo ano em que foi nomeado bispo auxiliar de D. Manuel de Jesus Pereira, o então bispo da diocese.