Morreu o Militar da GNR que estava em estado crítico após tiro no quartel da Pontinha

O militar da GNR que estava em estado crítico depois de um tiro no interior do quartel da Unidade de Intervenção não resistiu e morreu na tarde desta segunda-feira.



Carlos Barros, cabo de 49 anos, foi encontrado por colegas junto a um ginásio com um disparo na cabeça. Não há suspeitas da intervenção de terceiros. Ainda foi assistido no local e levado ao hospital de Santa Maria, mas o óbito veio a ser declarado horas depois.





Segundo colegas, o militar deixou uma carta endereçada ao Comando Geral da GNR, que até agora não respondeu às questões colocadas pelonem fez qualquer referência a esta morte.