Militar da GNR em estado crítico após tiro no quartel da Pontinha

Um militar da GNR ficou em estado crítico na sequência de um disparo no interior do quartel da Unidade de Intervenção, na Pontinha, Lisboa. Segundo oapurou, trata-se do cabo Carlos Barros, colocado há vários anos naquela unidade de elite da GNR.O tiro, na cabeça, terá sido auto-inflingido. O incidente ocorreu pelas 10h25, junto a um ginásio.O militar foi imediatamente socorrido por colegas e depois pelo INEM, sendo transportado ao hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde luta pela vida.pediu esclarecimentos ao Comando Geral da GNR mas não obteve resposta até agora.