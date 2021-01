Morreu o homem esfaqueado durante rixa em Odivelas

O homem de 50 anos que foi esfaqueado no peito durante uma rixa ocorrida na Pontinha, Odivelas, e deu depois entrada nas urgências do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, morreu ao início da madrugada de ontem nesta unidade hospitalar.

A vítima estava internada desde as 06h00 de 1 de janeiro no Serviço de Medicina Intensiva do Hospital de Santa Maria.

Tinha uma perfuração com cerca de 3 centímetros de largura no peito, causada por um golpe de arma branca.

Não resistiu à extensa perda de sangue, e lesões internas sofridas.