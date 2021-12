O antigo jornalista e socialista Horácio Vale César morreu esta terça-feira aos 71 anos, confirmou aofonte familiar.O irmão do presidente do PS, Carlos César, nasceu nos Açores e foi assessor político do governo socialista. Iniciou a carreira na Rádio Comercial e passou pelo Correio da Manhã. Integrou o gabinete Executivo de António Guterres em 1995 como adjunto do ministro dos Negócios Estrangeiros.Horácio César formou-se em História e em Direito pela Universidade de Lisboa.