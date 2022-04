Um homem, de 38 anos, morreu este domingo após a moto que conduzia ter chocado com um carro no IC17, junto à Póvoa de Santo Adrião, em Odivelas.O acidente ocorreu pelas 03h00 no sentido Algés-Sacavém e causou a morte de Pedro Torrinha, mecânico de automóveis de Camarate, Loures. O trânsito no IC17 esteve cortado para intervenção de cerca de duas dezenas de operacionais dos bombeiros e da PSP. O óbito do motociclista foi declarado no local. O trânsito foi reaberto pelas 07h30.