Motards dos Hells Angels obrigados a apresentações semanais nas esquadras

Os elementos do grupo motard Hells Angels estão obrigados a apresentações semanais nas esquadras, após terem sido libertados devido ao fim do prazo na tradução da acusação pública. Para além das apresentações periódicas, não podem sair do País, falar entre si e participar em concentrações.Recorde-se que o atraso na tradução da acusação pública, enviada aos arguidos estrangeiros - imputando crimes de associação criminosa, tentativa de homicídio, ofensas à integridade física, posse de armas e tráfico de droga a 89 membros dos Hells Angels -, levou a que 37 dos 39 presos fossem libertados.Ficaram apenas dois na prisão, porque foram detidos numa data diferente dos restantes - e quanto a esses os prazos ainda não tinham sido ultrapassados.A decisão foi conhecida esta segunda-feira de manhã e enviada por email para várias cadeias do País onde os arguidos se encontravam presos há 14 meses, designadamente nos estabelecimentos prisionais de Custoias, no Porto; no estabelecimento prisional de Lisboa e anexo à PJ de Lisboa; na cadeia do Montijo e também em Caxias.