Motociclista hospitalizado após chocar contra muro em Vila Nova de Gaia

Um homem, de 51 anos, sofreu ferimentos graves no despiste da mota que conduzia, que embateu contra um muro, este domingo à tarde, na Afurada, em Vila Nova de Gaia. Foi hospitalizado.O acidente ocorreu pelas 15h12 no Cais Capelo Ivens, na marginal do rio Douro. A vítima foi socorrida no local por vários operacionais dos Bombeiros de Coimbrões e, depois de estabilizada, transportada para o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, com ferimentos considerados graves.As causas do despiste, junto ao Douro, estão agora a ser apuradas pela Divisão de Trânsito da PSP de Oliveira do Douro, que realizou várias perícias no local do acidente.