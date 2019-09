IGAI admite erro e Movimento Zero exige pedido de desculpas

O Movimento Zero, grupo que reúne agentes da PSP e da GNR, e que nasceu após a condenação de oito polícias da Amadora por agressões a moradores do bairro da Cova da Moura, emitiu este domingo um comunicado a exigir desculpas a todos os agentes da autoridade.Em causa está um relatório da Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI), que referia a existência de dezenas de processos abertos, em 2018, por agressões de polícias a civis.No entanto, os próprios responsáveis da IGAI admitiram ter errado, anunciando apenas uma investigação por agressões.Por isso, o Movimento Zero pede que "se responsabilizem os autores do lapso, e que a IGAI passe a fiscalizar convenientemente".