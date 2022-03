MP acusa Sócrates de "ficcionar realidade" no processo contra o juiz Carlos Alexandre

O Ministério Público (MP) reforça que os indícios recolhidos não são suficientes para levar Carlos Alexandre e a funcionária a julgamento no caso da alegada manipulação do processo Operação Marquês.Situações invocadas por José Sócrates "são ficcionadas", alegou o procurador Joaquim Moreira da Silva durante o debate instrutório do caso que está a decorrer no Tribunal da Relação de Lisboa."Não se pode dizer que houve uma encomenda. Não se pode construir ideia de que de forma sigilosa e conjugada o juiz e a funcionária pretenderam chamar a si determinados processos. Não foi isso que aconteceu", afirmou.Recorde-se que estas suspeitas já tinham sido investigadas e arquivadas. O caso também foi dado como encerrado pelo Conselho Superior da Magistratura. Inconformado, José Sócrates, assistente, pediu a abertura de instrução do processo.A decisão está a cargo da Relação de Lisboa.