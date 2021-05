MP quer pena mais pesada para instrutor acusado pelas mortes nos Comandos

O Ministério Público (MP) pediu esta sexta-feira a condenação de cinco dos 19 arguidos no processo relativo à morte de dois recrutas dos Comandos, em 2016, a penas de prisão entre dois e 10 anos.Nas alegações finais, o pedido de condenação à pena mais pesada foi para o instrutor Ricardo Rodrigues, que terá colocado terra na boca de Hugo Abreu numa altura em que já estava “muito desgastado fisicamente”. Também terá obrigado Dylan Silva, que veio a morrer dias depois no hospital, a rastejar no meio das silvas.