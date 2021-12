Uma mulher, de nacionalidade brasileira, foi detida pela Autoridade Tributária (AT) e Polícia Judiciária (PJ), no aeroporto de Lisboa, com 6,5 quilos de cocaína.A ‘mula’ de droga levantou suspeitas na segunda-feira, com a AT a encontrar-lhe, junto ao corpo, 3,1 quilos desta droga. A PJ apanhou-lhe ainda mais 3,4 quilos de cocaína numa mala. Ficou com a medida de coação em prisão preventiva.