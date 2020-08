Mulher agride PSP em Lisboa por falta de seguro

Uma mulher de 42 anos tentou quarta-feira fugir de carro e acabou por agredir os agentes da PSP que a perseguiram, porque tinha o seguro da viatura caducado, na avenida de Berlim, no acesso ao aeroporto de Lisboa.De acordo com a polícia, a mulher estava ainda "indevidamente estacionada" e quando ia ser abordada "iniciou marcha em grande velocidade", só parando num semáforo vermelho. Com o verde, tentou de novo fugir, dessa feita em marcha-atrás. Quando os agentes a travaram, agrediu-os na cabeça, braços, pescoço e tronco.Foi algemada "para pôr termo à sua conduta descontrolada". O carro foi apreendido e ela notificada a ir a tribunal.