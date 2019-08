Mulher alcoolizada abalroa cinco carros e coloca-se em fuga

Uma condutora, alcoolizada, abalroou cinco viaturas que se encontravam estacionadas na rua Manuel Teixeira Gomes, em Montechoro, Albufeira, e fugiu. A situação foi presenciada por um taxista, que seguiu a mulher e alertou as autoridades.A automobilista, de cerca de 30 anos, que subia a rua, fugiu do local mas acabou por ser detida pela GNR, que procedia a uma operação Stop na zona da rotunda da praça de Touros.Paulo Barbosa, de 43 anos, de Santa Maria da Feira e que se encontra de férias em Albufeira até ao fim do mês, é dono de um Mercedes, que foi uma das viaturas mais danificadas: "Os prejuízos podem ir até aos 20 mil eros", revelou o madeireiro aoAdiantou que "a mulher acordou com um barulho, pelas 06h30", mas "não ligou". "Só pelas 10h00, quando saí de casa, é que vi as pessoas de roda dos carros. O meu estava com o lado do condutor, a traseira e o para-choques todos danificados", contou.De acordo com a vítima, mais quatro carros sofreram danos, mas "não tão graves" como o seu. "O meu ficou sem conseguir andar e tive de chamar o reboque, que veio cerca das 14h30", disse.Após ter abalroado as referidas cinco viaturas, a condutora continuou a sua marcha descontrolada. Foi seguida por um taxista, que conseguiu tirar-lhe a matrícula e deu o alerta. Antes de ser intercetada e detida pelos militares da GNR ainda causou mais alguns danos , soube o CM.Uma vez submetida ao teste do álcool, a mulher acusou taxa-crime (mais de 1,20 g/l).