Uma mulher, de 50 anos, ficou ferida, esta manhã de sexta-feira, ao ser atropelada, na Avenida Doutor Osvaldo Gomes, em Paçô, Arcos de Valdevez. A vítima foi assistida no local pelos Bombeiros dos Arcos e pela uma viatura de Suporte Imediato de Vida do INEM.



As causas do atropelamento são ainda desconhecidas. A GNR esteve no local e investiga. A mulher, depois de estabilizada, foi transportada para o Hospital de Viana do Castelo, com ferimentos considerados leves.