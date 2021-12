Uma mulher surda e disléxica, de 53 anos, atropelada ao atravessar uma avenida de Matosinhos, vai ficar sem qualquer indemnização, determinou a Relação do Porto que revogou a decisão do Tribunal de Matosinhos, que condenara a seguradora do automobilista a pagar à vítima 15 583,83 euros, mais juros.A Relação considerou, em acórdão consultado esta terça-feira pela agência Lusa, que a mulher foi imprevidente. “É efetivamente possível imputar ao peão um juízo de censura resultante da violação não justificada de duas regras rodoviárias”: atravessamento da via sem confirmação do risco de acidente; e fazendo-o a menos de 50 metros de uma passadeira.