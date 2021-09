Silêncio de carro elétrico condena seguradora a indeminização em acidente no Porto

Tribunal da Relação do Porto determinou o pagamento de uma indemnização de 27 mil euros à família de uma jovem de 26 anos atropelada mortalmente em Gondomar, no Porto. Os juízes ilibaram a condutora do carro elétrico que atropelou a jovem, mas por considerarem o veículo "um risco expressivo" para os peões por não fazerem ruído condenaram a seguradora a pagar a indemnização.O tribunal determinou que a vítima foi imprudente e, por isso, culpada pelo acidente por atravessar a faixa de rodagem sem olhar, avança a imprensa nacional desta quarta-feira.O acidente ocorreu a 24 de setembro de 2017.