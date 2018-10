Mulher atropelada em passadeira de Lisboa

Vítima foi colhida quando atravessava a estrada junto à Gare do Oriente.

12:49

Uma mulher foi atropelada na manhã desta terça-feira junto à Gare do Oriente, em Lisboa, quando atravessava a rua numa passadeira da Via Recíproca.



O acidente aconteceu pelas 10h30 e a vítima foi assistida no local pelo INEM.



Uma testemunha que passava por ali logo a seguir ao acidente conta ao CM que são frequentes os acidentes do género naquela zona. Explica que já avisou as autoridades municipais, mas nada tem sido feio para evitar novos atropelamentos:

"Várias vezes alertei quer a Câmara Municipal quer a Junta de Freguesia do Parque das Nações para a urgentíssima necessidade de dotar todas as passadeiras ali existentes de lombas que "obriguem" os automobilistas a respeitar as passagens de peões. É, pois, urgente tomar medidas que obriguem a moderar a velocidade", diz Jaime Junior, morador na zona, ao