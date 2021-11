Uma mulher de 66 anos ficou ferida ao ser atropelada por um 'papa-reformas', esta manhã, em Águas Santas, na Maia.O alerta para o acidente, na rua D. Afonso Henriques, foi dado às 09h47. A vítima foi socorrida no local pelos Bombeiros de Moreira da Maia e transportada, com ferimentos leves, para o Hospital de S. João, no Porto.A PSP esteve no local.