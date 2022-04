Uma mulher, de 43 anos, admitiu esta segunda-feira no Tribunal de Tábua ter levado equipamento eletrónico, com câmara de vídeo, para o exame teórico de Condução, recebendo instruções à distância. Mas disse estar convencida de que estava a fazer o que era correto.



Afirmou que o diretor da escola, também arguido, lhe prometeu “uma carta legal” e que não foi às aulas. O arguido negou e alegou desconhecer que não soubesse ler, assegurando que frequentou as aulas, e que usava a câmara para vigiar a empregada que cuidava da filha.